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Общество

«Таскал по полу, как мешок с картошкой»: в Котово на суде над санитаром ПНИ, забившем до смерти инвалида, вскрылись новые подробности

Общество 03.08.2026 19:03
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03.08.2026 19:03


В Котовском районном суде Волгоградской области продолжается судебный процесс по обвинению санитара ГБССУ СО ГПВИ «Котовский дом социального обслуживания» в смертельном избиении беспомощного пациента. Как рассказал ИА «Высота 102» сын погибшего от руки человека, который должен был помогать немощному пациенту, а сам отправил его на тот свет, процесс идет с «большим скрипом». 

Сначала долго не могли набрать присяжных, потом, наконец, когда коллегию сформировали, в процессе постоянно делают перерыв. Крайний раз – по причине того, что подсудимый, Сергей Лебедев, потребовал исследовать его телефон. Он утверждает, что на момент совершения преступления, которое ему вменяют, с кем-то переписывался. И считает, что это может послужить доказательством его невиновности. Как-будто ему что-мешало избивать моего отца и что-то кому-то писать, - поделился сын Павла Валентиновича Корчагина, Павел Павлович.

По словам Павла Павловича, на суде заслушивались показания свидетелей. Причем зачастую они были противоречивыми в оценке подсудимого. Так, некоторые характеризуют  его как спокойного, уравновешенного человека. А некоторые признаются, что он и раньше поднимал руку на пациентов. 

- О том, какой он уравновешенный, можно было судить по видео, показанному на процессе. Были продемонстрированы кадры, как он беспомощного человека тащит по коридору, как мешок с картошкой. Можно себе представить, что он мог делать в палатах, где оставался один на один с пациентами и где почему-то камер не оказалось, - продолжает собеседник. 

Как рассказал Павел Павлович, сам Лебедев своей вины не признает. 

- Он вообще ведет себя расслабленно, шутит, общается с родственниками, приходящими на процесс, которые ему передают одежду или еду, заигрывает со свидетельницами. Он вообще никуда не торопится, у него все хорошо. В отличии от моего отца, который лежит в земле, - с горечью констатирует Павел Павлович. 

Напомним, потрясшая жителей Котово трагедия произошла в стенах психоневрологического интерната в декабре 2024 года.  61-летнего пациента забил до смерти сотрудник социального учреждения. 

Павел Валентинович попал в Котовский ПНИ из-за прогрессирующей деменции. Сначала мужчина, живший в Волгограде, еще мог себя обслуживать. Но однажды вышел из дома и забыл, где живет. С той поры начались его скитания по больницам. Сначала мужчину пытались лечить в психиатрической больнице, однако проблемы с памятью и физическим состоянием усугубились. Павел Валентинович уже с трудом ходил и переставал узнавать даже родных. 

В ПНИ Котово Павел Валентинович оказался в сентябре 2024 года. То есть всего за три месяца до своей гибели. Трагические события произошли 8 декабря.  Подсудимый, по версии следствия, избил беспомощного мужчину, который даже не мог говорить. Пострадавшего госпитализировали и в больнице выяснилось, что смерть инвалида наступила из-за многочисленных переломов рёбер. Кроме того, после побоев у мужчины возникли осложнения, связанные с работой лёгких, а также сердечно-сосудистой системы.

По словам Павла Павловича, он не сразу узнал все жуткие обстоятельства гибели его отца. Поначалу руководство ПНИ, сообщив ему о смерти отца, предложило похоронить его за счет учреждения. Мужчина предположил, что, если бы он на это согласился, то никто бы не узнал, что в реальности произошло в ту роковую ночь в социальном учреждении. 

Когда был задержан Сергей Лебедев, он сначала признался в совершенном преступлении. Вспышку агрессии он объяснял тем, что на него «что-то нашло». Однако затем мужчина  отказался от своих показаний. Несмотря на то, что его коллега, дежурившая с ним в ту ночь, подтвердила, что слышала звуки ударов в палате, где лежал старший Корчагин. 

Выяснилось также, что Лебедев имел две судимости, в том числе за кражу. По первому преступлению был  приговорен к исправительным работам, за кражу получил условный срок. При этом в свое время из-за проблем со здоровьем невропатического свойства  Сергея Л. даже не взяли в армию. Тем не менее он без проблем устроился в ПНИ. 

Бывшему санитару Котовского ПНИ по предъявленной ему статье грозит до 15 лет лишения свободы. Редакция следит за судебным процессом. 


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