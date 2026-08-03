Волгоградским предприятиям разрешат не платить штрафы в бюджет





В России вступил в силу закон, позволяющий предприятиям совершать административный манёвр. Вместо наказания в виде выплаты в бюджет кругленьких денежных сумм, проштрафившиеся организации смогут ответить за нарушения правил, направив средства на собственное развитие в рамках особых инвестиционных соглашений с надзорными органами.

- Документ разрабатывался при участии Министерства экономического развития и Министерства юстиции Российской Федерации. Его ключевая идея – помочь добросовестным компаниям избежать финансового бремени там, где можно исправить ситуацию без штрафных санкций. Механизм рассчитан на случаи, когда устранение нарушений требует серьезных временных и финансовых затрат, - сообщили в профильном комитете Волгоградской областной думы.

При этом воспользоваться особым механизмом смогут государственные и муниципальные компании, предприятия ОПК, стратегические организации, коммунальные компании, предприятия в сфере сельхозпроизводства, транспорта и фармакологии.

Отметим, по мнению парламентариев, новый механизм позволит перейти от карательной к партнёрской модели контроля. Заключать соответствующие соглашения будут уполномочены Ростехнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и Минпромторг России.

Фото из архива ИА «Высота 102»