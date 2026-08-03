



Волгоградский областной суд поставил точку в резонансном уголовном деле, возбужденном в отношении 43-летнего Александра Николаева и его пособников. Мужчина ранее был приговорен к 8 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима за аферу с присвоением 22 квартир умерших волгоградцев. Однако член ОПГ попытался оспорить приговор.

- В 2022-2023 гг. осужденный и его сообщница занимались поиском квартир, собственники которых умерли, не оставив наследников. Такие квартиры являются выморочным имуществом и подлежат оформлению в собственность муниципалитета, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации надзорного ведомства, действия аферистов нанесли ущерб администрации в размере 61 млн рублей.

Отметим, приговором Центрального районного суда мужчина был признан виновным в мошенничестве и даче взятки. Апелляционная инстанция основания для пересмотра решения не нашла. Приговор вступил в законную силу.

Фото из архива ИА «Высота 102»