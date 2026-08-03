



В Волгоградской области региональные власти поделили 122,7 млн рублей между 12 муниципальными образованиями. Подведены итоги конкурса грантовой поддержки туристических инициатив.

На государственную помощь в 2026 году смогут рассчитывать авторы 34 проектов. В числе победителей инициативы из Волгограда, Волжского, Камышина, а также Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Калачёвского, Клетского, Николаевского, Новониколаевского, Среднеахтубинского и Суровикинского районов.

- Так, в Клетском районе создают шесть новых объектов кемпинг‑размещения; в Волжском закупают парусные катамараны для пункта проката, а для базы отдыха в Калачёвском районе — детские манеж‑кровати и стульчики для кормления. В Городищенском, Дубовском и Среднеахтубинском районах обустраивают средства размещения: приобретают детские площадки, спортивное и игровое оборудование: надувные бассейны, банные чаны, шезлонги, жилеты, байдарки, сапборды, гамаки, оборудование для мангальных зон, навесы‑перголы с качелями, беседки, садовая мебель и другие позиции, - подчеркнули в облэкономразвития.

Отметим, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу к 2030 году нарастить объём турпотока в регион до 3 млн человек, а к 2036 году без малого удвоить этот показатель. Помимо локальных проектов на территории районов области, власти делают ставку и на флагманский проект - создание на острове Сарпинском уникального туристического кластера.

Фото из архива ИА «Высота 102»