Волгоградца задержали за дискредитацию ВС РФ в социальных сетях





В Волгограде полицейские совместно с СК РФ и региональным УФСБ задержали местного жителя. Мужчина годами распространял дезинформацию, очерняющую Вооружённые Силы России.

- С января 2023 года по апрель 2025 года в своем аккаунте в одной из социальных сетей, а также в собственном канале на одной из блог-платформ систематически распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации, - сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Отметим, в настоящее время следователями производится сбор доказательств и изучение всех обстоятельств деятельности мужчины. В суд направлено ходатайство об избрании для волгоградца меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото из архива ИА «Высота 102»