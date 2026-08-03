Минтруд предложил волгоградцам 11-дневные новогодние «каникулы»





Минтруд планирует в 2027 году предоставить волгоградцам на новогодние праздники 11 выходных дней, что на сутки меньше 2026 года. Согласно проекту производственного календаря, отдыхать гражданам предстоит с 31 декабря по 10 января.

Кроме того, увеличенные выходные россиян ожидают с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября, 31 декабря 2027 года.

Отметим, в текущем же году за счёт праздников будет сокращена рабочая неделя с 3 по 7 ноября за счёт празднования 4 ноября Дня народного единства. Дополнительный выходной разорвёт рабочие будни на две половины.

Фото из архива ИА «Высота 102»