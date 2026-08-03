



Выставочное пространство, открывшееся 16 мая 2026 года в историческом здании Царицынской пожарной каланчи, стало одной из главных культурных новинок года. За это время его посетили 13 825 человек – жители и гости города активно интересуются экспозициями, мастер-классами, лекциями, экскурсиями и арт-двориком, а также подъёмом на смотровую площадку.

Благодаря высокому спросу работу текущих выставок продлили. Экспозиция «100 друзей Виктора Лосева» будет доступна до 1 сентября, а выставка «Город. Очень личное. Царицын-Сталинград-Волгоград в произведениях волгоградских художников» – до 25 октября. Обе включены в программу «Пушкинская карта» (нацпроект «Семья»).

11 августа музей представит выставку «Лидия Гагарина. Путь домой», посвящённую творчеству художницы первого поколения сталинградских мастеров. В экспозиции — литографии с видами разрушенного и возрождённого Сталинграда, уютных городских уголков и панорамами строительства Волжской ГЭС.

Инициатором выступил краеведческий проект «Ателье городских историй». В рамках выставки запланированы авторские экскурсии по «гагаринским» местам, творческие встречи и перформансы. Выставка интегрирована в экспозицию «100 друзей Виктора Лосева» и будет работать до 27 сентября.

Напомним, создание музея в отреставрированной пожарной каланче стало одним из ярких культурных событий года. Губернатор Андрей Бочаров, посетивший открытие, отметил важность использования таких пространств для молодёжной аудитории.

Фото: администрация Волгоградской области