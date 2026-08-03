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Общество

Около 140 школ Волгограда проверят к 1 сентября

Общество 03.08.2026 14:19
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03.08.2026 14:19


В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщили в администрации Волгограда, комиссии проинспектируют 334 образовательные организации, включая почти 140 школ, более 180 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования детей.

Проверяющие дадут оценку проведенному в помещениях ремонту, состоянию прилегающих к зданиям территорий, наличию учебной мебели и  инвентаря.

При оценке готовности будут учитываться также  такие показатели, как соответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическим нормам, выполнение требований материально-технического обеспечения образовательного процесса. После проведения проверки заполняются акты оценки готовности.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подготовке образовательных учреждений к Волжскому к новому учебному году. Особое внимание члены комиссий, как сообщали в администрации Волжского,  уделают наличию и состоянию укрытий, в которые дети и педагоги могут спуститься при объявлении ракетной опасности.


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