Около 140 школ Волгограда проверят к 1 сентября





В Волгограде началась проверка готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году. Как сообщили в администрации Волгограда, комиссии проинспектируют 334 образовательные организации, включая почти 140 школ, более 180 детских садов и 15 учреждений дополнительного образования детей.

Проверяющие дадут оценку проведенному в помещениях ремонту, состоянию прилегающих к зданиям территорий, наличию учебной мебели и инвентаря.

При оценке готовности будут учитываться также такие показатели, как соответствие требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическим нормам, выполнение требований материально-технического обеспечения образовательного процесса. После проведения проверки заполняются акты оценки готовности.

Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о подготовке образовательных учреждений к Волжскому к новому учебному году. Особое внимание члены комиссий, как сообщали в администрации Волжского, уделают наличию и состоянию укрытий, в которые дети и педагоги могут спуститься при объявлении ракетной опасности.



