В Волжском пьяный лихач пытался удрать от ДПС: видео





В городе Волжском Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя «Лада Веста». Как сообщили в региональном главке МВД, сотрудникам ДПС пришлось совершить погоню за волжанином после попытки остановить транспортное средство неподалеку от увеселительного заведения.





Игнорируя просьбу об остановке, мужчина несколько раз грубо нарушил ПДД. В результате непродолжительного преследования инспекторы заблокировали автомобиль в одном из гаражных кооперативов и задержали беглеца. Нарушителем оказался 35-летний житель Быковского района, который управлял автомобилем в состоянии опьянения.

По факту нарушений были составлены административные материалы. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области