Семь человек утонули в Волгоградской области за неделю





За минувшую неделю в Волгоградской области зафиксировано семь случаев гибели людей на водоёмах. Об этом 3 июля сообщили в ГКУ «Служба спасения».

27 июля в Центральном районе Волгограда, в акватории Волги у Набережной 62-й Армии, очевидцы обнаружили тело неизвестного мужчины. Спасатели подняли погибшего и передали сотрудникам полиции.

28 июля там же, у причальной стенки ниже моста через Волгу, в воду упал мужчина 1983 года рождения. Его подняли на поверхность, но медицинская помощь не потребовалась — мужчина выжил.

31 июля в Еланском районе на реке Вязовке водолазы проводили поиски без вести пропавшей женщины 1939 года рождения. Тело погибшей обнаружено.

1 августа в Центральном районе Волгограда, в районе устья Царицы, спасатели вытащили из воды мужчину 1980 года рождения, который начал тонуть из-за потери сил. Пострадавшего передали врачам «скорой».

В тот же день на реке Ахтуба в черте Волжского спасатели сняли с неуправляемой резиновой лодки троих несовершеннолетних без сопровождения взрослых — детей передали родителям. Также в тёмное время суток на Ахтубе было отбуксировано к берегу судно с семью пассажирами, в том числе тремя детьми, — все остались живы.

2 августа в Среднеахтубинском районе на реке Ахтуба спасатели обнаружили тело мужчины 2003 года рождения, утонувшего во время катания на сапборде.