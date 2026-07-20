Альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку





В России платежные стикеры, СБП и pay-сервисы возглавили топ способов платежей. Как сообщили ИА «Высота 102» в ВТБ, по итогам января-мая 2026 года средний чек по данным способам оплаты товаров и услуг оказался выше на 60%, чем при оплате картой.

По данным банка, за первые 5 месяцев 2026 года пользователи банковскими продуктами совершили около 570 млн оплат (+60% по сравнению с прошлым годом) и потратили свыше 660 млрд рублей (+57%) с помощью платежных стикеров, СБП и Pay-сервиса.

Использование Pay-сервиса показывает ежемесячный стабильный рост. С января по май потрачено более 120 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 млн – это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост интереса к сервису тем, что он позволяет оплачивать покупки касанием смартфона даже без доступа к интернету на устройстве. Также функция недавно стала доступна для владельцев iPhone.

Платежные стикеры остаются одним из самых популярных альтернативных способов оплаты. За январь-май потрачено с помощью платежных стикеров 175 млрд рублей и совершено 238 млн операций – в 1,4 раза больше, чем в 2025 году.

Уточняется, что популярен и способ оплаты по СБП. В текущем году клиенты банка потратили через СБП 365 млрд рублей – в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Число транзакций составило 172 млн – это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года.

– Альтернативные платежные инструменты не только ускоряют оплату, но и заметно стимулируют потребительскую активность. По нашим данным, средний чек клиентов, использующих несколько способов оплаты, достигает 42 тыс. рублей – это более чем на 60% выше показателя пользователей, ограничивающихся дебетовой картой. Это подтверждает, что гибкость и удобство бесконтактных платежей напрямую влияют на рост транзакционной активности и объем покупок, – отметил руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.