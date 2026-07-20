



В Салавате завершился групповой этап гандбольного турнира среди девушек в рамках XIII летней Спартакиады учащихся. В соревнованиях участвуют команды из 11 регионов, распределённые по двум группам.

Сборная Волгоградской области прошла через перипетии группового этапа, а его завершение получилось контрастным. В одном из заключительных матчей команда уступила сборной Москвы – 26:34, показав упорную борьбу с одним из фаворитов турнира. Однако в финальном матче группы волгоградские спортсменки продемонстрировали собранность и мощь, уверенно разгромив команду Ставропольского края – 53:27.

По итогам выступлений сборная Волгоградской области заняла третье место в своей группе и завоевала право сыграть в четвертьфинале. Завтра в 10:00 девушкам предстоит решающая встреча за выход в полуфинал с командой Московской области.