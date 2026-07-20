



В Краснодаре завершились Первенство России U16 и Всероссийские соревнования U18 по лёгкой атлетике – турнир, где юные звёзды не просто борются за медали, а буквально переписывают собственные границы возможного. Именно такой шаг вперёд сделала Мария Карнаухова (Волгоградская область): в тройном прыжке среди девушек U16 она завоевала серебряную награду и одновременно установила личный рекорд – 12,19 м.

Результат, ставший для спортсменки новой вершиной, был показан в напряжённой борьбе. Первое место заняла Анастасия Шмакова из Санкт‑Петербурга с результатом 12,57 м, а бронзу увезла домой ещё одна представительница северной столицы – Юлия Касимова (12,18 м). При этом разрыв между вторым и третьим местом составил всего один сантиметр – наглядное доказательство того, насколько плотной и драматичной была конкуренция на секторе.

Для Марии Карнауховой этот старт – важное подтверждение прогресса: личный рекорд на крупных всероссийских соревнованиях всегда значит больше, чем просто цифра в протоколе. За каждым метром – месяцы работы, точные корректировки техники и умение собраться в решающие моменты.

Вместе с медалями и рекордами юные атлеты увозят домой и тот самый южный загар, который становится негласным символом краснодарских стартов – и напоминанием о лете, наполненном борьбой, эмоциями и шагами к большим целям.

Александр Веселовский