В Санкт‑Петербурге на стадионе «Нова Арена» проходит всероссийский турнир по мини‑футболу в формате 6×6 «Белые ночи» – крупнейшие в стране соревнования среди любительских команд. Российский футбольный союз проводит их уже в четвёртый раз: в отборочных стадиях за путёвку бились 703 команды из 65 регионов, а в финал пробились 48 коллективов из 46 субъектов РФ.

Волгоградскую область на этом представительном форуме представляет команда «Киквидзе». В числе семи коллективов от Союза Федераций футбола «Центр» волгоградцы приехали доказывать, что любительский футбол – это про тоже мастерство и результат.

Старт у «Киквидзе» получился по‑настоящему мощным. В матчах группового этапа команда уверенно обыграла «Звезду БигТех» из Ярославской области – 5:1, а затем взяла верх над местным «Юниором» из Санкт‑Петербурга – 4:3. Уступая по ходу матча 0:2 и 1:3 команда перевернула игру и одержала волевую победу. Две победы подряд принесли волгоградцам первое место в группе и прямой выход в 1/16 финала.

Турнир построен так, что даже малейшая осечка может стоить места в плей‑офф: 48 команд разделены на 16 групп по 3 коллектива, на групповом этапе играют каждый с каждым в один круг. Дальше всё жёстко: первое место – прямой выход, вторые и третьи – стыки за право продолжить борьбу. А в заключительный день зрителей ждут полуфиналы, матч за третье место и финал.

Для «Киквидзе», который ещё весной стал чемпионом Волгоградской области по футзалу, этот турнир – шанс показать, что региональный уровень может быть по‑настоящему конкурентоспособным на всероссийской арене. И пока волгоградцы этим шансом пользуются на все сто.

Александр Веселовский

Фото: РФС