«Киквидзе» уступил в 1/8 финал на турнире «Белые ночи»





Санкт‑Петербург, Всероссийские соревнования по мини‑футболу в формате 6×6 «Белые ночи»: здесь характер проверяется не красивыми словами, а командной игрой и голами. Именно такой экзамен прошёл волгоградский ФК «Киквидзе».

В 1/16 финала команда встретилась с БКС. Матч получился предельно напряжённым: по ходу игры «Киквидзе» дважды оказывался в роли догоняющего – сначала уступал 0:1, затем 1:2. Однако команда не сломалась под давлением и сумела переломить ход встречи. Кульминация наступила на последних секундах, когда «Киквидзе» вырвал победу со счётом 3:2. Такой результат – не просто проход дальше, а показатель сплочённости и умения бороться до финального свистка.

В 1/8 финала соперником стал СК «Волна» – команда с именем: прошлогодние чемпионы турнира и одни из главных фаворитов нынешнего розыгрыша. Уровень противостояния оказался принципиально иным: СК «Волна» подтвердила свой статус уверенной игрой и одержала победу со счётом 7:0.

Для «Киквидзе» этот матч стал важным опытом. Встречи с командами топ‑уровня дают самое ценное – объективную точку отсчёта: они показывают, где команда уже соответствует высокому стандарту, а где предстоит серьёзная работа. В мини‑футболе формата 6×6 плотность эпизодов выше, а цена ошибки – критичнее; именно в таких играх быстрее всего проявляются и сильные стороны, и зоны роста.

Турнир «Белые ночи» остаётся площадкой, где любительский футбол живёт по законам большого спорта: здесь ценят характер, дисциплину и умение учиться на самых непростых матчах. Для «Киквидзе» эта поездка – не просто строчка в календаре, а этап, который помогает становиться сильнее.

Александр Веселовский