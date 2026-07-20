Главное

Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Винтажный своп, День огурца, физра и чтения Евтушенко: куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Федеральные новости
 В России для жителей вводят плату за сброс дождевой воды в ливневку
В третьем квартале 2026 года в Ростове-на-Дону планируют утвердить тарифы на отвод дождевых стоков и использование городской ливневой канализации. Об этом сообщают «Ведомости Юг».  По данным издания, платить за...
Спорт

«Киквидзе» уступил в 1/8 финал на турнире «Белые ночи»

Спорт 20.07.2026 10:42
0
20.07.2026 10:42


Санкт‑Петербург, Всероссийские соревнования по мини‑футболу в формате 6×6 «Белые ночи»: здесь характер проверяется не красивыми словами, а командной игрой и голами. Именно такой экзамен прошёл волгоградский ФК «Киквидзе».

В 1/16 финала команда встретилась с БКС. Матч получился предельно напряжённым: по ходу игры «Киквидзе» дважды оказывался в роли догоняющего – сначала уступал 0:1, затем 1:2. Однако команда не сломалась под давлением и сумела переломить ход встречи. Кульминация наступила на последних секундах, когда «Киквидзе» вырвал победу со счётом 3:2. Такой результат – не просто проход дальше, а показатель сплочённости и умения бороться до финального свистка.

В 1/8 финала соперником стал СК «Волна» – команда с именем: прошлогодние чемпионы турнира и одни из главных фаворитов нынешнего розыгрыша. Уровень противостояния оказался принципиально иным: СК «Волна» подтвердила свой статус уверенной игрой и одержала победу со счётом 7:0.

Для «Киквидзе» этот матч стал важным опытом. Встречи с командами топ‑уровня дают самое ценное – объективную точку отсчёта: они показывают, где команда уже соответствует высокому стандарту, а где предстоит серьёзная работа. В мини‑футболе формата 6×6 плотность эпизодов выше, а цена ошибки – критичнее; именно в таких играх быстрее всего проявляются и сильные стороны, и зоны роста.

Турнир «Белые ночи» остаётся площадкой, где любительский футбол живёт по законам большого спорта: здесь ценят характер, дисциплину и умение учиться на самых непростых матчах. Для «Киквидзе» эта поездка – не просто строчка в календаре, а этап, который помогает становиться сильнее.

Александр Веселовский

Фото: РФС

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.07.2026 10:42
Спорт 20.07.2026 10:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.07.2026 09:21
Спорт 20.07.2026 09:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 18:15
Спорт 19.07.2026 18:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 17:02
Спорт 19.07.2026 17:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 15:50
Спорт 19.07.2026 15:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.07.2026 06:20
Спорт 19.07.2026 06:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2026 16:59
Спорт 18.07.2026 16:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.07.2026 13:02
Спорт 18.07.2026 13:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 20:26
Спорт 17.07.2026 20:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 18:50
Спорт 17.07.2026 18:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.07.2026 07:42
Спорт 17.07.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2026 20:57
Спорт 16.07.2026 20:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.07.2026 07:53
Спорт 16.07.2026 07:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 15:17
Спорт 15.07.2026 15:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.07.2026 09:14
Спорт 15.07.2026 09:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:28
Картофель в Волгоградской страдает от «удушья»: почему и как уберечь клубни от белой чечевичкиСмотреть фотографии
12:07
СИМ-СИМ, прощай? В Волгограде ищут эвакуатора электросамокатов за 900 тысячСмотреть фотографии
11:02
В Камышинском районе оголодавшие кабаны набросились на дозревающие арбузыСмотреть фотографии
10:42
«Киквидзе» уступил в 1/8 финал на турнире «Белые ночи»Смотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом погибла пассажирка опрокинувшегося автоСмотреть фотографии
09:47
Часть потратили на сладости: в Волгоградской области двое подростков вытащили из кассы больше 100 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
09:21
«Киквидзе» уверенно шагает по «Белым ночам»: две победы и выход в плей‑оффСмотреть фотографии
09:07
Волжанам советуют до конца недели не открывать окна в домахСмотреть фотографии
09:05
Жителям 17 волгоградских хуторов обрубили газ на 4 дняСмотреть фотографии
08:45
Волгоградскую область атаковали украинские дроныСмотреть фотографии
08:39
Волгоградский фельдшер спасла мужчину с острым инфарктомСмотреть фотографии
08:18
Волгоградцы берут в ипотеку больше трех с половиной миллионов рублейСмотреть фотографии
08:17
Жилищный фонд Волгограда вырос на 0,6 млн кв.метровСмотреть фотографии
07:36
В Волгоградской области отменили действовавшую более девяти часов беспилотную опасностьСмотреть фотографии
07:22
Действующий депутат из Волгограда подал документы на участие в выборахСмотреть фотографии
06:50
В Волгоградской области начался сезон одного из самых массовых аллергеновСмотреть фотографии
06:24
В Волгограде на смену бодрящей погоде возвращается июльское маревоСмотреть фотографии
06:06
Четыре московских рейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
22:18
МЧС предупредило об угрозе налета БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июляСмотреть фотографии
20:13
Осужден аферист, наживший состояние на безденежье и доверчивости волгоградцевСмотреть фотографии
19:04
Под Волгоградом назвали победителей игры «Зарница 2.0 Педвузы»Смотреть фотографии
18:15
Волгоградский «Ротор» провел открытую тренировку перед матчем второго тураСмотреть фотографии
17:31
Под Волгоградом суд оставил в СИЗО ревнивого убийцуСмотреть фотографии
17:02
Волгоградские спортсмены берут медали на стартах в КраснодареСмотреть фотографии
16:21
«Спасибо за открытые сердца!»: Александра Пахмутова поделилась теплыми воспоминаниями о ВолгоградеСмотреть фотографии
15:50
Цена невынужденных ошибок в регби тоже высока. «Ротор» в упорной борьбе проиграл МАРСмотреть фотографии
15:14
Волгоградские леса останутся для жителей под запретом из-за жарыСмотреть фотографии
14:27
Берег Волги в центре Волгограда взяли под охрануСмотреть фотографии
13:26
Более 9 тыс. волгоградских металлургов могут уйти на пенсию досрочноСмотреть фотографии
 