Воспитанники «Динамо» собрали урожай наград в Астрахани





Юные теннисисты из волгоградского «Динамо» ярко проявили себя на Кубке Астраханской области – их выступления стали настоящим праздником спорта. В копилке команды – сразу несколько медалей, завоёванных в напряжённой борьбе с соперниками.

В юниорской группе блестящие результаты показала Александра Крамаренко: она поднялась на высшую ступень пьедестала в одиночном разряде, а в смешанном парном разряде завоевала серебро. Ещё одна представительница Волгограда, Кира Сокрутова, также продемонстрировала высокий уровень мастерства и заняла второе место в одиночном разряде. Подготовил спортсменок тренер Виктор Петрович Цап.

Не менее впечатляющими оказались успехи самых юных участниц турнира (возрастная категория 9-10 лет). Мирослава Колесникова стала победительницей Кубка Астраханской области, а Анна Жемчужникова завоевала серебряную награду. Их наставница – Ольга Мечиславовна Константинович – внесла большой вклад в эти победы.

Эти результаты – яркое подтверждение того, что в Волгограде растёт талантливое поколение теннисистов, а тренерский состав успешно раскрывает потенциал юных спортсменов.

Александр Веселовский

Фото: пресс-служба «Динамо» Волгоград