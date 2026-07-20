Бочаров обсудил подготовку в новому учебному году в регионе





Сегодня, 20 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел оперативное совещание по вопросам подготовки учреждений к новому учебному году. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в муниципальных образованиях региона организована и развернута подготовка более 1400 учреждений дошкольного, общего, среднеспециального, высшего и дополнительного образования.

– Выпускники школ приступили к новым испытаниям для успешного поступления в высшие и среднеспециальные профессиональные учебные заведения. Пожелаем нашим выпускникам удачи и всего самого хорошего при выборе будущей профессии и своего жизненного пути, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Время бежит, и до начала нового 2026/2027 учебного года остается чуть больше месяца.

Также глава региона отметил, что в 44 учреждениях образования Волгоградской области в настоящее время в рамках государственных программ и национальных проектов реализуются одно- и двухгодичные программы капитального ремонта.

За подготовкой учреждений к новому учебному году отвечает областная межведомственная комиссия. Особое внимание акцентируется на комплексной безопасности учебных заведений; объектам с плановым завершением ремонтных работ в текущем году, а также учреждениям дополнительного образования детей и подростков – просветительского, творческого, спортивного и других направлений, выполняющим важные задачи в общей воспитательно-образовательной деятельности.

Кроме того, губернатор поставил задачу совместно с Советом ректоров региона обеспечить координацию подготовки высших учебных заведений к началу нового учебного года, обратив при этом отдельное внимание на студентов первого и выпускного курсов.