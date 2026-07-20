



В Жирновском районе двое подростков обчистили кассу магазина, потратив часть украденных денег на сладости.

В начале июля двое школьников в возрасте 13 и 15 лет приметили магазин и быстро придумали план ограбления. По пожарной лестнице приятели поднялись на второй этаж и зашли в торговый зал через незакрытую балконную дверь. Подростки вытащили из кассы 124 тысячи рублей, после чего ретировались тем же путем.





Поиски школьников начались после того, как владелец магазина обнаружил крупную недостачу и посмотрел записи с камер видеонаблюдения.

– Большую часть украденных денег полицейские изъяли у задержанных подростков. Остальную сумму они успели потратить на сладости, – сообщили в пресс-службе регионального главка МВД. – Следователи районного отдела МВД возбудили уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба гражданину».

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области