Жилищный фонд Волгограда вырос на 0,6 млн кв.метров

В Волгоградстате заявили об увеличении объема жилищного фонда областного центра. На конец 2025 года данный показатель составлял 27,6 млн. кв. метров общей площади. Это на 0,6 млн кв. метров больше, чем на конец 2024 года.
93,5% жилищного фонда принадлежит горожанам на праве собственности. А более половины жилых помещений, 54,6%, находятся в кирпичных домах. На панельные дома приходится 24,6% жилья.
Всего жилищный фонд Волгограда насчитывает 451,7 тыс. квартир в МКД, индивидуальных жилых домах и домах блокированной застройки. Среди жилых помещений преобладают «двушки» и «трешки».