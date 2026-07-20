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Общество

Волгоградцам рассказали, кто из автомобиилистов может заправляться без очереди

Общество 20.07.2026 13:26
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20.07.2026 13:26


В Волгограде после недавних очередей на заправках вспомнили о категориях автомобилистов, которые могут подъезжать к бензоколонкам в числе первых.

Без очереди залить в бак положенные 40 литров разрешено горожанам с I и II группами инвалидности, уточняют на портале «Объясняем.РФ». Волгоградец с официально подтвержденными проблемами со здоровьем может сидеть на пассажирском кресле, но при этом все равно должен присутствовать на заправке.

Бумажную или электронную справку об инвалидности горожанам придется показать кассиру или администратору АЗС. Не стоит удивляться, если сотрудник попросит открыть паспорт для сверки данных.

Если же на заправке сделают вид, что не знают Указа Президента № 1157 от 2 октября 1992 года, водителю следует пригласить на разговор администратора. АЗС, работники которой наотрез отказываются пускать автомобилиста вне очереди, грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Через суд волгоградцы смогут взыскать и компенсацию морального вреда.

На фоне увеличения лимита на волгоградских АЗС резко «рассосались» внушительные пробки. Напомним, что по новым правилам автомобилисты могут разом залить в бак 40 литров топлива. Тем не менее, автовладельцев просят рачительно использовать бензин и не заливать его впрок. 

Фото Андрея Поручаева

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