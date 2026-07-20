Волжанам советуют до конца недели не открывать окна в домах





В Волжском с 20 по 24 июля обработают деревья от угрожающих им вредителей. На время работ жителям ближайших домов советуют закрыть окна и следить за питомцами во время прогулок на улицах.

– Обработка деревьев и кустарников проводится для снижения риска заражения различными заболеваниями или порчи растений насекомыми-вредителями, – рассказывают в администрации города-спутника. – Сегодня и завтра специальные средства будут распылять на проспекте Ленина.

С 22 по 24 июля обработка пройдет по адресам:

• ул. Волгодонская;

• ул. Горького;

• ул. Р. Зорге;

• ул. 19 Партсъезда;

• ул. К. Маркса;

• ул. Кирова;

• ул. Куйбышева;

• ул. Коммунистическая (в том числе и сквер на ул. Коммунистической);

• ул. Комсомольская;

• ул. Камская;

• ул. Карбышева (от СЭС до б-ра Профсоюзов);

• ул. Свердлова (в том числе зеленая зона на пл. Свердлова);

• ул. Советская;

• ул. Набережная;

• ул. Логинова;

• ул. Ленинградская;

• ул. Пионерская (от ул. Пушкина до ул. Карбышева);

• ул. Пушкина (жилая часть);

• ул. Молодежная;

• ул. Р. Крестьянская (сквер);

• ул. Чайковского;

• ул. Циолковского;

• ул. Энгельса (от ул. Карбышева до кольца ВПЗ).

– Работы будут проводиться с 4:00 до 9:00 и с 19:00 до полуночи, – отметили в мэрии. – В это время окна в домах, расположенных вблизи зоны обработки, рекомендуется держать закрытыми. Также следует ограничить доступ детей и домашних животных в зоны, где распыляют химикаты.

Фото из архива V102.ru