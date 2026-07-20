



Фермеры из Камышинского района вынуждены защищать свои бахчи от кабанов, с жадностью сгрызающих дозревающие арбузы.

Следы щедрого «пира» на небольшом пятачке земли заметила семья Ковалевых. Проводя первую масштабную ревизию, бахчеводы обнаружили разбросанные корки арбузов и оставшуюся «зелень» без мякоти.

– Плети и зелень в этом году очень мощные, арбузики растут, – рассказывает Елена Ковалева. – Но, конечно, не без нюансов. Во время ревизии заметили, что на нашей территории были гости – и погрызли, и потоптали, и повырывали зреющие ягоды. Это были кабаны.

Для защиты полей от любых незваных гостей – кроме кабанов, поживиться урожаем желают также лоси и зайцы – фермеры пригнали на свой участок машину, которая на ближайшие дни станет для них домом на колесах.

– Сделали здесь точку отдыха и наблюдения, – отмечает Елена Ковалева. – Так же привезли на бахчи собак, которые будут защищать урожай от животных. Бог даст, уже в скором времени будем снимать пробу с первых ягодок.

О будущем урожае бахчевых корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали не раз. По словам фермеров, больше всего и весной, и в начале лета они опасались проделок погоды.

– Пока все взошло отлично. Мы уже сделали первую прополочку, расчистив траву и освободив место для арбузов, – рассказывала Елена Ковалева в начале июня. – Правда, сегодня увидели налетевшую тучу и сразу подумали: «Только бы не град». Бывало же такое, что шары размером с теннисные мячики уничтожали весь урожай!

Фото Елены Ковалевой