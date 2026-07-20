Волгоградцы берут в ипотеку больше трех с половиной миллионов рублей





Жители Волгоградской области оформляют ипотечные кредиты в среднем на 3,70 миллионов рублей. Такие цифры приводят авторы РИА Рейтинга.

За последний год доля ипотечных кредитов на тысячу экономически активных жителей составила в регионе 10,5. При этом, оценивая динамику выданных займов, специалисты отправляют Волгоградскую область на 75-ю строчку топа. С февраля 2026-го ипотеку для покупки жилья волгоградцы оформляли на 43,7% чаще, чем в первом полугодии 2025-го.

Лидерами по приросту ипотечных займов, отмечают РИА Новости, стали Ненецкий автономный округ ( +94,7% за последние пять месяцев), Чукотский автономный округ и Республика Карелия. В других 33 регионах страны рост превысил 50%.

А вот последние строчки в рейтинге занимают четыре региона – Чечня, Тува, Дагестан и Ингушетия. К слову, именно в Чечне и Ингушетии жители оформляют самые скромные займы – кредит составляет чуть более миллиона рублей. В Волгоградской области сумма равняется в среднем 3,70 миллионов. В целом по стране средний ипотечный кредит составляет 4,45 миллионов. Отметим, что семь лет назад он немногим превышал 2 миллиона рублей.

Фото Павла Мирошкина