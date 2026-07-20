



В ходе фитосанитарного мониторинга посадок картофеля в Волгоградской области специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» на молодых клубнях были замечены белые чечевички. О причинах их возникновения и о способах предотвращения подобных образований эксперты рассказали волгоградцам.

Белые чечевички – естественные поры в кожуре, через которые клубни дышат и испаряют лишнюю влагу. В нормальных условиях они практически незаметны, но при определённых обстоятельствах увеличиваются в размерах, превращаясь в белые бугорки. Специалисты подчёркивают: это физиологическое явление, а не инфекционное заболевание, поэтому обработка фунгицидами не только бесполезна, но и вредна. В народе такие проявления называют «удушьем» или «белобородавчивостью» клубней.

Откуда берется белая чечевичка?

Главная причина появления разрастаний на картофельных клубнях – переувлажнение и уплотнение почвы. Как пояснили ИА «Высота 102» в управлении Россельхозцентра, из-за большое количество влаги приводит к дефициту кислорода в корнеобитаемом слое.

При этом, уточняют специалисты, в этом сезоне в Волгоградской области причина напасти – не обильные осадки, а неправильный полив. Нужно учитывать, что застой воды образуется на низинных участках, а отсутствие рыхления усугубляет проблему.

Есть ли угроза урожаю?

Появление белой чечевички не влияет на вкусовые и пищевые качества картофеля. Однако раскрывшиеся чечевички становятся «входными воротами» для возбудителей грибных и бактериальных инфекций, что может привести к загниванию клубней как в поле, так и во время хранения.

Рекомендации специалистов:

Чтобы уберечь будущий урожай необходимы: регулярное рыхление междурядий, недопущение застоя воды, внесение органических удобрений (гумат, перегной) и посев сидератов для улучшения структуры почвы.

Уже собранные клубни следуетпросушить в сухом проветриваемом месте без попадания прямых солнечных лучей. Клубни с выраженными наростами следует использовать в первую очередь.

Специалисты Россельхозцентра напомнили, что своевременный уход за посадками и контроль влажности помогут избежать этой проблемы и сохранить качество урожая.



