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Картофель в Волгоградской страдает от «удушья»: почему и как уберечь клубни от белой чечевички

Общество 20.07.2026 12:28
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20.07.2026 12:28


В ходе фитосанитарного мониторинга посадок картофеля в Волгоградской области специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» на молодых клубнях были замечены белые чечевички. О причинах их возникновения и о способах предотвращения подобных образований эксперты рассказали волгоградцам.

Белые чечевички – естественные поры в кожуре, через которые клубни дышат и испаряют лишнюю влагу. В нормальных условиях они практически незаметны, но при определённых обстоятельствах увеличиваются в размерах, превращаясь в белые бугорки. Специалисты подчёркивают: это физиологическое явление, а не инфекционное заболевание, поэтому обработка фунгицидами не только бесполезна, но и вредна. В народе такие проявления называют «удушьем» или «белобородавчивостью» клубней.

Откуда берется белая чечевичка?

Главная причина появления разрастаний на картофельных клубнях  – переувлажнение и уплотнение почвы. Как пояснили ИА «Высота 102» в управлении Россельхозцентра, из-за большое количество влаги приводит к дефициту кислорода в корнеобитаемом слое. 

При этом, уточняют специалисты, в этом сезоне в Волгоградской области причина напасти – не обильные осадки, а неправильный полив. Нужно учитывать, что застой воды образуется на низинных участках, а отсутствие рыхления усугубляет проблему. 

Есть ли угроза урожаю?

Появление белой чечевички не влияет на вкусовые и пищевые качества картофеля. Однако раскрывшиеся чечевички становятся «входными воротами» для возбудителей грибных и бактериальных инфекций, что может привести к загниванию клубней как в поле, так и во время хранения.

Рекомендации специалистов: 

Чтобы уберечь будущий урожай необходимы:  регулярное рыхление междурядий, недопущение застоя воды, внесение органических удобрений (гумат, перегной) и посев сидератов для улучшения структуры почвы.

Уже собранные клубни следуетпросушить в сухом проветриваемом месте без попадания прямых солнечных лучей. Клубни с выраженными наростами следует использовать в первую очередь.

Специалисты Россельхозцентра напомнили, что своевременный уход за посадками и контроль влажности помогут избежать этой проблемы и сохранить качество урожая.


Изображение создано при помощи ИИ

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