Облкомприроды завел реестр переработчиков вторсырья





В Волгоградской области заработал единый реестр переработчиков отходов. Как сообщили в облкомприроды, в него вошли организации, которые используют вторсырье в производстве. Реестр необходим для упрощения связей поставщиков и потребителей для исключения из этого процесса лишних посредников.

Новшество должно помочь предпринимателям найти сырье и тех, кому оно необходимо. В реестр вошли данные о компаниях, работающих в данной сфере. Помощь бизнесу заключается в экономии на закупке первичных материалов, в загрузке мощностей и в поиске новых партнеров.

В ведомстве подчеркнули, что инструмент создан в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».