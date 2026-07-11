



Работы волгоградской художницы и мастера мозаики Дианы Журавлевой включили в программу масштабного фестиваля, который в эти дни проходит в одном из зданий Юсуповского дворца Санкт-Петербурга.

– Грандиозная экспозиция, гости из самых разных стран и континентов, атмосфера, которую невозможно передать словами – только прожить. Джулио Меносси, один из ведущих мастеров современной мозаики, сказал, что наш фестиваль – достойная альтернатива Равеннской биеннале. И уж он точно понимает в делах мозаичных, – написали после открытия одни из организаторов мероприятия.





От многообразия изобилующих красками мозаики в выставочных залах буквально разбегаются глаза. Все работы говорят сегодня на разных языках – заявки на участие в фестивале подали десятки мастеров из России, Белоруссии, а также Аргентины, Италии, Мексики, Бразилии, Сербии, Пуэрто-Рико и Турции.

– Фестиваль такого масштаба проводится в нашей стране во второй раз, – рассказала Диана Журавлева. – Я посмотрела на географию участников, увидев в списке и Москву, и Санкт-Петербург, и Краснодар, и Новосибирск. А вот художники из Волгограда представлены на нем впервые! И для меня это очень трогательный и важный момент.





На выставке Диана Журавлева представила две работы – «Ирбис» и «Сияние». Сотканные из сотен мозаичных плиток, картины буквально затягивают внутрь себя, заставляя всматриваться и замечать детали. По словам самой художницы, в своих работах она чаще всего обращается к анималистике, уделяя особое внимание глазам животного.

– Лично для меня именно с глаз начинается понимание его внутреннего мира. В них дикость и мудрость, опасность и в то же время беззащитность, – рассуждает волгоградка.

Фестиваль «Мастера мозаики. Культурный код», включающий в себя выставки, лекции и даже создание работы в режиме реального времени, продлится в городе на Неве до 26 июля.

Фото Дианы Журавлевой