На станции под Волгоградом электровоз сошел с рельсов





Сегодня, 20 июля, на станции в Петровом Вале в Камышинском районе Волгоградской области произошел сход с рельсов электровоза двумя колёсными парами. Как уточнили в пресс-службе ПривЖД, он двигался в составе грузового поезда.

– Сегодня в 16:46 по местному времени на станции Петров Вал Приволжской железной дороги произошел сход электровоза. На движение других поездов происшествие не повлияло. Для устранения последствий схода на место направлены специалисты восстановительного поезда, – добавили в пресс-службе компании.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины случившегося выясняются.