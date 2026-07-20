Новая проблема с водой настигла часть Котово в жару





Власти Котовского района сообщили о новой коммунальной проблеме. На Филинском водозаборе вышел из строя один из насосов. Причиной стало активное потребление воды в связи с поливочным сезоном, пояснили чиновники. В связи с этим у жителей окраин Котово могут возникнуть проблемы с водой, связанные со снижением давления.

В администрации города пообещали оперативно решить проблему. В настоящее время идет процесс закупки нового насоса.

Между тем, сегодня в Котово ожидается около +28 градусов. При этом температура воздуха будет повышаться с каждым днем.