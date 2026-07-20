Половину 120-метровой «Звезды Сталинграда» собрали в Волгограде





В Центральном парке культуры и отдыха(ЦПКиО) строители собрали половину вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». По информации пресс-службы парка, накануне подрядчик установил 17-й из 34 радиальных элементов окружности.

– Работы на строительной площадке будущего вантового колеса обозрения высотой 120 метров ведутся ежедневно с участием представителей компании-изготовителя и крупногабаритной спецтехники, – уточнили в ЦПКиО.

Напомним, что аттракцион планируют ввести в строй осенью 2026 года – по окончании строительства его проверят надзорные органы. С самой высокой точки «Звезды Сталинграда» гостям парка будут открываться панорамные виды на город-герой и Волго-Ахтубинскую пойму.