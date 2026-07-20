



Третьи выходные июля традиционно проходят под эгидой профессионального праздника всех российских металлургов. В Тракторозаводском районе Волгограда его всегда отмечают ярко. В этом году хедлайнером вечера стал российский певец Иракли Пирцхалава, сообщает V102.RU.









Праздничные мероприятия стартовали в парке ЦПКиО. Для семей сотрудников Волгоградского алюминиевого завода были подготовлены: мастер-классы, мороженое, воздушные шары и целый парк бесплатных аттракционов.













Далее эпицентр событий переместился в Парк Аттракционов в микрорайоне Спартановка. Тысячи зрителей собрались на праздничный концерт и различные активности. Большой популярностью пользовались тематические фотобудки, где можно было сделать мгновенное фото в образе металлурга будущего.





На сцене в этот вечер выступали волгоградские исполнители с каверами известных всем хитов разных лет. Зрители с удовольствием подпевали знакомые строчки и пританцовывали в ритм. Особенно зажигало юное поколение – многие пришли на концерт семьями.









Не обошлось и без искренних слов поздравлений со сцены.

– Люди являются основной ценностью компании. Благодаря им мы идем вперед, создаем новые продукты и выходим на новые рынки. Благодаря людям наша страна становится лучше, – подчеркнул представитель руководства РУСАЛа, генеральный директор компании «Металком» Александр Мольков.





– Для нашего района праздник имеет особое значение. На нашей территории находится и достойно работает Волгоградский алюминиевый завод, который является важным звеном в отечественной металлургии. Благодаря работе заводчан поддерживается промышленный потенциал нашего района, сохраняются и образуются новые рабочие места, развивается экономика территории. Это настоящий пример социальной ответственности и партнерства, – отметил глава администрации Тракторозаводского района Дмитрий Гончаревич.

Представитель рабочего совета ВгАЗа зачитал поздравление основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска, в котором были пожелания развития и успеха в трудовых буднях.





Главным музыкальным событием праздника стало выступление популярного российского певца – Ираклия Пирцхалавы. Зрители с восторгом слушали звезду и активно подпевали под все его хиты.





– Уже не первый год вместе со всей семьей празднуем наш профессиональный праздник. Хотелось бы отметить, что РУСАЛ делает в нашем районе прекрасные концерты и различные мероприятия в этот день. Спасибо большое компании, что в такие дни руководство объединяет всех коллег и их семьи, – отметил глава семьи Александр, пришедший на праздник в парк вместе с женой и дочерью.



























