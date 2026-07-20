Главное

ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградами Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля Под Волгоградом СК проверяет скандальную майнинг-ферму Евгения Ищенко Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей

Актуально

Разноголосье над Волгой: как в Волгограде проходил фестиваль «Крымская братина» – фото

«Нас обманули»: в селе Волгоградской области «под шумок» реорганизовали местную школу

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

Федеральные новости

Федеральные новости
 Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской области
Страшная трагедия произошла в Шебекино Белгородской области. Как сообщил врио главы региона Александр Шуваев, сегодня, 20 июля, в результате удара беспилотника ВСУ по пассажирскому автобусу...
Федеральные новости
 В Кабардино-Балкарии стартовал слет казачьей молодежи
В станице Екатериноградской Кабардино-Балкарской Республики начал работу молодежный казачий слет «Слава Богу, мы казаки». Культурно-спортивное мероприятие собрало более 100 участников из разных регионов России, а также объединило свыше 50...
Общество

Иракли и море активностей: в Волгограде с размахом отметили День металлурга

Общество 20.07.2026 15:31
0
20.07.2026 15:31


Третьи выходные июля традиционно проходят  под эгидой профессионального праздника всех российских металлургов. В Тракторозаводском районе Волгограда его всегда отмечают ярко. В этом году хедлайнером вечера стал российский певец Иракли Пирцхалава, сообщает V102.RU.



Праздничные мероприятия стартовали в парке ЦПКиО. Для семей сотрудников Волгоградского алюминиевого завода были подготовлены: мастер-классы, мороженое, воздушные шары и целый парк бесплатных аттракционов.




Далее эпицентр событий переместился в Парк Аттракционов в микрорайоне Спартановка. Тысячи зрителей собрались на праздничный концерт и различные активности. Большой популярностью пользовались тематические фотобудки, где можно было сделать мгновенное фото в образе металлурга будущего.


На сцене в этот вечер выступали волгоградские исполнители с каверами известных всем хитов разных лет. Зрители с удовольствием подпевали знакомые строчки и пританцовывали в ритм. Особенно зажигало юное поколение – многие пришли на концерт семьями.



Не обошлось и без искренних слов поздравлений со сцены.

– Люди являются основной ценностью компании. Благодаря им мы идем вперед, создаем новые продукты и выходим на новые рынки. Благодаря людям наша страна становится лучше, – подчеркнул представитель руководства РУСАЛа, генеральный директор компании «Металком» Александр Мольков.


– Для нашего района праздник имеет особое значение. На нашей территории находится и достойно работает Волгоградский алюминиевый завод, который является важным звеном в отечественной металлургии. Благодаря работе заводчан поддерживается промышленный потенциал нашего района, сохраняются и образуются новые рабочие места, развивается экономика территории. Это настоящий пример социальной ответственности и партнерства, – отметил глава администрации Тракторозаводского района Дмитрий Гончаревич.

Представитель рабочего совета ВгАЗа зачитал поздравление основателя компании РУСАЛ Олега Дерипаска, в котором были пожелания развития и успеха в трудовых буднях.


Главным музыкальным событием праздника стало выступление популярного российского певца – Ираклия Пирцхалавы. Зрители с восторгом слушали звезду и активно подпевали под все его хиты.


– Уже не первый год вместе со всей семьей празднуем наш профессиональный праздник. Хотелось бы отметить, что РУСАЛ делает в нашем районе прекрасные концерты и различные мероприятия в этот день. Спасибо большое компании, что в такие дни руководство объединяет всех коллег и их семьи, – отметил глава семьи Александр, пришедший на праздник в парк вместе с женой и дочерью.








Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
20.07.2026 17:57
Общество 20.07.2026 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 17:49
Общество 20.07.2026 17:49
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 17:34
Общество 20.07.2026 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 17:30 Реклама
Общество 20.07.2026 17:30 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.07.2026 17:00
Общество 20.07.2026 17:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 16:43
Общество 20.07.2026 16:43
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 16:00
Общество 20.07.2026 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 15:52
Общество 20.07.2026 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 15:41
Общество 20.07.2026 15:41
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 15:31
Общество 20.07.2026 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 14:51
Общество 20.07.2026 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 14:50
Общество 20.07.2026 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 13:44 Реклама
Общество 20.07.2026 13:44 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
20.07.2026 13:26
Общество 20.07.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
20.07.2026 12:52
Общество 20.07.2026 12:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Отдыхавший с родными 10-летний мальчик утонул на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:57
На юге Волгограда открылся пункт приёма одеждыСмотреть фотографии
17:56
ВТЗ встретил День металлурга: более 350 сотрудников отмечены наградамиСмотреть фотографии
17:49
На станции под Волгоградом электровоз сошел с рельсовСмотреть фотографии
17:34
Ключевой комитет облдумы рассмотрит вопрос смены статуса земли в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
17:30
В честь Дня металлурга 70 сотрудников «Красного октября» получили наградыСмотреть фотографии
17:00
Волгоградская область отправила четыре бронеавтомобиля в зону СВОСмотреть фотографии
16:43
Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльниковСмотреть фотографии
16:10
Волгоградка Карнаухова взяла серебро и установила личный рекорд в тройном прыжке в КраснодареСмотреть фотографии
16:00
Путин подписал указ об установлении Дня хоккеяСмотреть фотографии
15:52
Вернул промышленность к жизни: почему в Сталинграде установили памятник «железному Феликсу»Смотреть фотографии
15:48
Пятеро погибших, 23 раненых: страшный удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Белгородской областиСмотреть фотографии
15:41
Новая проблема с водой настигла часть Котово в жаруСмотреть фотографии
15:38
Воспитанники «Динамо» собрали урожай наград в АстраханиСмотреть фотографии
15:31
Иракли и море активностей: в Волгограде с размахом отметили День металлургаСмотреть фотографии
14:51
Промедление могло обернуться трагедией: волгоградские инспекторы ГИБДД спасли таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Волгоградцы оказались одними из самых уставших в РоссииСмотреть фотографии
14:18
На севере Волгограда мужчина до смерти избил знакомого в День пограничникаСмотреть фотографии
13:44
Генеральный директор ВолгаКалия ответил на вопросы сотрудниковСмотреть фотографии
13:26
Волгоградцам рассказали, кто из автомобилистов может заправляться без очередиСмотреть фотографии
12:52
В Волгограде из-за аварии урезали трамвайные маршруты 20 июляСмотреть фотографии
12:46
Бочаров обсудил подготовку в новому учебному году в регионеСмотреть фотографии
12:28
Картофель в Волгоградской страдает от «удушья»: почему и как уберечь клубни от белой чечевичкиСмотреть фотографии
12:07
СИМ-СИМ, прощай? В Волгограде ищут эвакуатора электросамокатов за 900 тысячСмотреть фотографии
11:02
В Камышинском районе оголодавшие кабаны набросились на дозревающие арбузыСмотреть фотографии
10:42
«Киквидзе» уступил в 1/8 финал на турнире «Белые ночи»Смотреть фотографии
10:26
На трассе под Волгоградом погибла пассажирка опрокинувшегося автоСмотреть фотографии
09:47
Часть потратили на сладости: в Волгоградской области двое подростков вытащили из кассы больше 100 тысячСмотреть фотографииCмотреть видео
09:21
«Киквидзе» уверенно шагает по «Белым ночам»: две победы и выход в плей‑оффСмотреть фотографии
09:07
Волжанам советуют до конца недели не открывать окна в домахСмотреть фотографии
 