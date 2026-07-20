



Пять лет в начале 40-х годов современный Тракторозаводский район назывался Дзержинским. Память о «железном Феликсе», который никогда не бывал в городе на Волге, осталась здесь и в наши дни – она сохранена и в пережившем войну памятнике, и в улице Дзержинского, упирающейся в некогда процветавшее промышленное предприятие. О малоизвестных страницах биографии знаменитого политического деятеля, скончавшегося ровно сто лет назад (20 июля 1926 года), – в материале ИА «Высота 102».

Почему в Сталинграде решили увековечить имя народного комиссара внутренних дел, который и родился, и жил, и трудился совсем в других городах? Дело в том, что строительство легендарного Тракторного завода – первого в Советском Союзе предприятия, специализировавшегося на выпуске тракторов - стало воплощением идеи, озвученной руководителем советских органов госбезопасности в январе 1925 года.

Идею создания памятника «железному Феликсу» публично озвучили в 1930-м году, хотя, скорее всего, возникала она и прежде. В заводской газете в тот год появилось объявление:

«Построить памятник Дзержинскому! Скульптор т.Нечаев обязуется работать над эскизом. Рабочие тракторного предлагают построить на заводе памятник Феликсу Дзержинскому. Я, как скульптор, обязуюсь оказывать всякое содействие в работе по выработке эскиза. Призываю всех рабочих, весь инженерно-технический персонал Тракторного подхватить почин «ударника» и создать коллективный памятник вождю, чье имя с гордостью носит наш завод. НЕЧАЕВ».





Однако, несмотря на такой пламенный призыв, разработкой монумента известному революционеру занялся не Нечаев, а советский скульптор Сергей Меркуров, воссоздавший в камне образы Владимира Ленина, Льва Толстого, Федора Достоевского и других знаменитых личностей.





Впрочем, вернемся к деятельности руководителя органов безопасности и ответим на еще один вполне резонный вопрос – почему идея строительства Тракторного завода принадлежала именно ему? В годы НЭПа Феликс Дзержинский проявил себя не только, как теоретик, но и как практик создания экономического фундамента страны. Требуя от подчиненных жесткой дисциплины, он в то же время глубоко вникал в производственные процессы и лично включался в решение многих острых экономических вопросов.

Так, в 1921 году знаменитый политический деятель стал народным комиссаром путей сообщения РСФСР, приняв отрасль в серьезном упадке. Из-за войны, общей разрухи и дефицита топлива большая часть железнодорожной сети оказалась попросту неработоспособной. Для того, чтобы в прямом смысле поставить сферу на современные рельсы, Дзержинский провел масштабную инвентаризацию, выяснив реальные объемы исправной техники. Добиваясь централизованного распределения дров и угля, привлекая к ремонту не только железнодорожников, но и дополнительные бригады, внедряя меры по экономии топлива, он в короткие сроки смог стабилизировать работу ключевых магистралей. Впрочем, вряд ли система работала бы исправно, если бы руководитель пропускал сквозь пальцы проблемы работников. Для того, чтобы у сотрудников была мотивация двигаться вперед, народный комиссар обеспечивал их не только продовольствием, но и жильем.





В 1924 году Дзержинский возглавил Высший Совет Народного Хозяйства СССР, всерьез занявшись вопросами промышленности и торговли. Специалист, далекий от тихой кабинетной жизни, он требовал сократить число бюрократических процедур, которые мешали беспрерывной работе производств. Феликс Эдмундович поддерживал проекты по модернизации металлургических и машиностроительных предприятий, а также настаивал на увеличении добычи полезных ископаемых.

В том же 1924-м Дзержинский возглавил Главное управление металлургической промышленности, поставив своей задачей не просто восстановить разрушенные предприятия, но и выйти на качественно новый уровень работы. Не скрывая ни своих ни чужих ошибок, он достигал поставленных целей. Кто знает, какие бы задачи успел бы он выполнить в следующие годы, если бы 20 июля 1926 скоропостижно не скончался в возрасте 48 лет.





На то, чтобы объективно оценить работу политического деятеля его современникам потребовалось всего несколько лет. Вскоре после его ухода из жизни в стране стали появляться памятники Феликсу Дзержинскому. Мимо того, что был установлен на площади перед Тракторным заводом, в начале Великой Отечественной на фронт уходили танки. Осенью 1942-го и сам монумент оказался на передовой, когда тракторозаводцы вступили в бой с немцами, рвавшимися к Волге в районе ныне стертого с карты города поселка Рынок.

Фото с сайта Госкаталог.РФ