



Комитет Волгоградской областной думы по экологии, природопользованию и охране окружающей среды во главе с председателем Ириной Соловьевой 21 июля рассмотрит законопроект, предусматривающий перевод участка площадью более 5,3 тыс. кв. метров в Волго-Ахтубинской пойме в категорию особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Как пояснили ИА «Высота 102» в думском комитете, это необходимо для возведения водопропускного узла, который обеспечит регулируемый водный режим поймы.

Напомним, что строительство объекта на водных артериях Каширинского тракта ведется по федеральному проекту «Вода России» (входит в нацпроект «Экологическое благополучие»). Цель программы – восстановление природных комплексов поймы и создание условий для сохранения видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу РФ и региона.

Участок с кадастровым номером 34:28:120015:2147 (5337 м²) находится в Среднеахтубинском районе, в границах природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Эта ООПТ регионального значения с 2011 года имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО.

Законопроект, который будет обсуждаться 21 июля, разработан облкомимуществом во исполнение изменений в федеральном законодательстве (вступили в силу с 1 марта 2026 г.). Согласно ФЗ-52, перевод земель сельхозназначения в другие категории осуществляется органом исполнительной власти субъекта на основании регионального закона.

Сохранение за участком прежней категории при строительстве гидротехнического сооружения вступало бы в противоречие с его фактическим использованием и режимом природного парка. Смена категории на ООПТ снимает это несоответствие и обеспечивает правовую определенность, необходимую для функционирования охраняемой территории.





Комментарий главы комитета по экологии, руководителя Экосовета Ирины Соловьевой:

– Строительство гидротехнического объекта станет еще одним звеном в системной работе по обводнению поймы. Без дополнительной влаги невозможно поддерживать ее биоразнообразие и экологическое здоровье. Мы уже проделали колоссальную работу за последние пять лет. Данные меры реализуются в четком соответствии с задачами, поставленными Указом Президента России № 309, и в рамках национального проекта «Чистая вода». Напомню, что обеспечение экологического благополучия Президент России обозначил одной из национальных целей развития страны до 2030 года. Для нас это не просто федеральные установки, а реальные шаги по повышению качества жизни каждого жителя региона. Сохраняя пойму, мы сохраняем уникальную природу Волгоградской области для будущих поколений.

Отметим, что сегодня, 20 июля, законодательную инициативу уже одобрили на заседании комитета по аграрной политике Волгоградской областной думы.