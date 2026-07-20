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«Жизнь продолжается»: волгоградец, получивший автограф Путина, приехал из зоны СВО на выписку сына из роддома

Общество 20.07.2026 19:26
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20.07.2026 19:26




Мобилизованный волгоградец Николай, получивший автограф Путина на гитаре, сегодня, 20 июля, встретил из перинатального центра №2 свою супругу Ольгу с новорожденным сыном. В честь такого радостного события Николаю, который уже более четырех лет воюет под позывным «Директор», дали очередной отпуск.

Счастливых родителей встречали многочисленные родственники, друзья и волонтеры. Последний раз Николай был на короткой побывке осенью прошлого года, а через некоторое время после его отъезда жена обрадовала его новостью о своей беременности. 

Николай признается, что просто ошалел от радости, узнав о предстоящем пополнении в семье. Когда его призвали, его старшей дочке Варваре было всего семь месяцев, и он очень скучал по супруге и малышке. Как только выдавалась возможность, звонил жене и разговаривал с дочкой,  чтобы она не отвыкла от папы. 

Сейчас семья пополнилась ровно на одного сына, – улыбается волгоградец. – Хотя моя работа – вдали от моих родных, но жизнь продолжается, а семья – крепнет. 

Когда стало известно, что у Николая и Ольги родится сын, супруги независимо друг от друга придумали ему имя. А, когда они озвучили свои варианты, оказалось, что они выбрали одно имя – Владислав. По другому и быть не могло у супругов, которые чувствуют и понимают друг друга с полуслова, несмотря на расстояние, которое сейчас между ними. 

Как рассказала ИА «Высота 102» Ольга, когда мужа мобилизовали, ей пришлось нелегко. Первые роды были тяжелыми, на руках – совсем крошечный ребенок. На помощь тогда ей пришла мама. 

– Первое время со связью было совсем плохо. Бывало, что по несколько недель я не знала, что с Николаем, где он. А, когда звонил, часто слышны были звуки взрывов, – Ольга, не сдерживаясь, вытирает слезы. – Потом уже получалось выходить по интернету. Со временем немного привыкла, хотя все равно волнуюсь за него и переживаю. Ну а что делать? Мы ждали его вдвоем с дочкой, а теперь будем ждать втроем.

Среди встречающих была и представитель волжского движения «ZOV» Александра Рябова. Она с членами своей семьи и другими волонтерами регулярно организовывает доставку гуманитарных грузов в зону СВО, и семью Николая и Ольги знает давно. 

– Мы гордимся Николаем – он и демографию развивает, и родину защищает. Когда Николая мобилизовали, Оля все время плакала. Но мы всегда были  с ней на связи, помогали, чем могли. Другие жены на боевые своих мужей губы делали, а она на деньги, что ей Николай присылал, покупала и ему, и его боевым товарищам все, что им было необходимо  и чего не хватало -  и обмундирование, и другие защитные средства, и продукты. Потом нам все передавала,  и мы везли все туда. Мы все молились за Олю, когда она рожала второго ребенка. Это ее любовь его спасает, дай Бог им быстрее воссоединиться уже насовсем! – делится Александра. 

Николай работал учителем в одной из волгоградских школ, а за две недели до мобилизации он вступил в должность руководителя образовательного учреждения. Мужчине пришлось за короткий период времени переквалифицироваться сначала в штурмовики, а потом он освоил мастерство управления беспилотниками. И теперь учит других. За это время за проявленный героизм и мужество волгоградец  отмечен высокими наградами – Георгиевским крестом 4-й степени, медалью Жукова, медалью Суворова и медалью «За храбрость» 2-й степени. Был ранен в боях. 

Напомним, как сообщало V102.RU, год назад с Владимиром Путиным в Москве на выставке Народного фронта на форуме «Все для победы!» встретилась Екатерина Ткаченко, руководитель  организации «Волжский ZOV». Она и рассказала Президенту о бойце с позывным «Директор», который воевал на запорожском направлении. 

– Единственная отрада его – игра на гитаре, – поделилась она и попросила Владимира Путина оставить  свою подпись на инструменте.

Президент ответил, что с удовольствием это сделает, а затем поинтересовался, как зовут военнослужащего.

– Николай. Позывной – «Директор», – ответила волонтер.

Тогда президент написал маркером на гитаре: «Директору» Николаю, с уважением, Владимир Путин».

А через некоторое время гитару с автографом Президента удалось передать нашему герою. Она и по сей день с ним. 


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