У чиновников Волгограда 1 сентября отберут право наказывать жителей





У сотрудников муниципального жилищного контроля отберут право наказывать жителей по фактам отдельных нарушений. Как сообщает ИА «Высота 102», такими полномочиями будут наделены с сентября только представители госжилнадзора. Соответствующий законопроект был рассмотрен 20 июля в Волгоградской областной думе.

– Изменения обусловлены вступлением в силу федеральных норм: с 1 сентября 2026 года в России упраздняется муниципальный жилищный контроль. В связи с этим из перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, исключаются сотрудники органов местного самоуправления, – уточнили в парламенте.

Корректировки будут внесены в региональный Кодекс об административной ответственности, а точнее – в статьи КоАП РФ, касающиеся:

нарушения правил пользования, содержания и ремонта жилых помещений;

самовольной перепланировки;

нарушений нормативов предоставления коммунальных услуг;

требований к оснащению жилых домов приборами учета ресурсов и повышению энергоэффективности.

Теперь полномочия по составлению протоколов по этим составам правонарушений переходят к региональной инспекции государственного жилищного надзора. Таким образом, региональное законодательство приводится в соответствие с обновленным федеральным регулированием.

По итогам обсуждения, в котором приняли участие депутаты, профильный комитет рекомендовал Волгоградской областной думе принять законопроект.