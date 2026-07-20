Волгоградская область отправила четыре бронеавтомобиля в зону СВО

Четыре бронеавтомобиля «Сармат» отправила в зону специальной военной операции Волгоградская область. Как сообщили в администрации региона, заявка была выполнена по просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.
Машина имеет капсульную основу, что позволяет преодолевать минные поля, даже в сложных ситуациях сохранять личный состав. Автомобиль российского производства легок в управлении даже в условиях пересеченной местности. Техника приобретена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.
Напомним, в Волгоградской области разработан и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов.
Финансовая стабильность :
Гарантии для близких:
Как поступить на службу:
1. Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию.
2. Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.
3. Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.
Требования к мужчинам:
Куда обращаться:
Фото: администрация Волгоградской области