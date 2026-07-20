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Общество

Волгоградская область отправила четыре бронеавтомобиля в зону СВО

Общество 20.07.2026 17:00
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20.07.2026 17:00


Четыре бронеавтомобиля «Сармат» отправила в зону специальной военной операции Волгоградская область. Как сообщили в администрации региона, заявка была выполнена по просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

Машина имеет капсульную основу, что позволяет преодолевать минные поля, даже в сложных ситуациях сохранять личный состав. Автомобиль российского производства легок в управлении даже в условиях пересеченной местности. Техника приобретена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Напомним, в Волгоградской области разработан и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов. 


Финансовая стабильность :

  • Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.
  • Единовременная выплата – от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.
  • Полная государственная поддержка семьи.

    • Гарантии для близких:

  • Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира – гарантия крыши над головой.
  • Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.
  • Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.
  • Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.

    • Как поступить на службу:

    1.  Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию. 

    2.  Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.

    3.  Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.

    Требования к мужчинам:

  • возраст от 18 до 65 лет, 
  • физическое здоровье,
  • готовность обеспечить безопасность Родины.

    • Куда обращаться: 

  • телефоны: (8442) 73-49-96, 8-937-700-53-73,
  • пункт отбора: г. Волгоград, ул. Советская, 25.
  • Узнать больше: контракт34.рф

    • Фото: администрация Волгоградской области

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