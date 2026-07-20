Волгоградская область отправила четыре бронеавтомобиля в зону СВО





Четыре бронеавтомобиля «Сармат» отправила в зону специальной военной операции Волгоградская область. Как сообщили в администрации региона, заявка была выполнена по просьбе командиров воинских частей Волгоградского гарнизона.

Машина имеет капсульную основу, что позволяет преодолевать минные поля, даже в сложных ситуациях сохранять личный состав. Автомобиль российского производства легок в управлении даже в условиях пересеченной местности. Техника приобретена на средства Фонда поддержки военнослужащих и добровольцев СВО.

Напомним, в Волгоградской области разработан и постоянно совершенствуется комплекс мер поддержки бойцов и членов их семей — действует более 50-ти механизмов.





Финансовая стабильность :

Доход от 5,6 млн рублей за первый год службы.

Единовременная выплата – от 3 млн рублей сразу при заключении контракта.

Полная государственная поддержка семьи.

Гарантии для близких:

Свое жилье: военная ипотека или служебная квартира – гарантия крыши над головой.

Забота о детях: бесплатные детские сады, питание в школах, кружки и секции для детей.

Стабильность и спокойствие: сохранение рабочего места, возможность отсрочки по кредитам.

Здоровье: бесплатное лечение и полное страхование.

Как поступить на службу:

1. Позвонить (см. ниже) и уточнить необходимую информацию.

2. Пройди медкомиссию и убедиться в готовности к службе.

3. Подписать контракт и стать частью Вооруженных Сил России.

Требования к мужчинам:

возраст от 18 до 65 лет,

физическое здоровье,

готовность обеспечить безопасность Родины.

Куда обращаться:

телефоны: (8442) 73-49-96, 8-937-700-53-73,

пункт отбора: г. Волгоград, ул. Советская, 25.

Узнать больше: контракт34.рф

Фото: администрация Волгоградской области