



Дежурившие в Среднеахтубинском районе сотрудники ГИБДД спасли таксиста, прямо за рулем ощутившего симптомы приступа стенокардии.

Ночью рядом с патрулировавшими дорогу полицейскими остановилось такси, из которого выбежали трое напуганных пассажиров. Они попросили как можно скорее помочь водителю, которого настиг приступ.





Не теряя времени, инспекторы посадили водителя в свой автомобиль и за несколько минут домчали его в центральную райбольницу, где мужчине оказали экстренную помощь. По словам врачей, промедление могло обернуться для автомобилиста серьезными проблемами со здоровьем. Сейчас таксиста перевели в Волжский стационар, где он завершает свой курс лечения.

В буквальном смысле справлять свой второй день рождения может и 44-летний житель Волгоградской области, который встретил не просто грамотного, но и заинтересованного работой фельдшера. Екатерина Иванова тщательно осмотрела мужчину, пожаловавшегося на сильную слабость и резкую боль за грудиной, и еще до снятия ЭКГ заподозрила у него инфаркт миокарда. Благодаря своевременно оказанной помощи, житель Волгоградской области быстро пошел на поправку и уже вернулся домой.

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области