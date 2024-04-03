Расследования

Директор кооператива выслушал приговор за обман 77 волгоградцев на 60 млн

Расследования 03.04.2024 13:15
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03.04.2024 13:15


К 3 годам лишения свободы приговорен сегодня, 3 апреля, 36-летний директор КПК «Пенсионная Сберкасса», который не исполнил обязательства перед 77 вкладчиками на сумму более 60 миллионов рублей.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Кировский районный суд Волгограда признал подсудимого виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Отбывать наказание фигурант уголовного дела будет в колонии общего режима.


Следствием и судом установлено, что директор кооператива и трое его соучастников с ноября 2015 года по октябрь 2022-го привлекали денежные средства граждан, обещая высокие проценты по вкладам. Однако КПК работал по принципу финансовой пирамиды, когда выплаты пайщикам производятся за счет средств новых клиентов.

В итоге кооперативщики не выполнили обязательств перед 77 вкладчиками. Причиненный им ущерб составил более 60 миллионов рублей. Из этой суммы фигурант уголовного дела в добровольном порядке возместил только 800 тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на имущество директора КПК - квартиру, автомобиль и земельные участки на сумму около 13 миллионов рублей. 

Уголовное дело в отношении троих соучастников выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.

Фото: прокуратуры Волгоградской области / ГУ МВД России по Волгоградской области

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