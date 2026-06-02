Более 32 млрд рублей ВТБ направит на развитие туризма





Банк ВТБ направил в Минэкономразвития России пул из шести инвестиционных проектов общей стоимостью 32,6 млрд руб. Они претендуют на льготное финансирование в рамках новой программы «Пять морей и озеро Байкал». Об этом в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

– Программа сфокусирована на поддержке проектов в регионах, которые обладают наибольшим потенциалом для развития туризма и уже формируют устойчивый поток гостей. Речь идет о территориях, где важно не только наращивать номерной фонд, но и создавать полноценную инфраструктуру — от логистики до сервисной среды. Такой подход позволяет комплексно развивать курорты и повышать их привлекательность для туристов, – пояснил Бортников.

Новый механизм дополняет действующую программу льготного инвестиционного кредитования (программа 141) и предусматривает аналогичные условия финансирования. Однако его действие ограничено 12 федеральными круглогодичными курортами. Средства могут быть направлены на строительство и модернизацию объектов размещения, а также сопутствующей туристической и сервисной инфраструктуры.

