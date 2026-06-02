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Экономика

Волгоградцы стали чаще жаловаться на блокировку переводов и «раздолжнителей»

Экономика 02.06.2026 21:10
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02.06.2026 21:10


В первом квартале 2026 года жители Волгоградской области подали в Банк России 1067 жалоб. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России, это на 11,6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. При этом эксперты отмечают рост количества жалоб волгоградцев на МФО и блокировку переводов. 

Меньше мошенничества и проблем с ипотекой

Число претензий по ипотечному кредитованию снизилось в Волгоградской области на 16,7%, а жалоб на мошенничество – почти в два раза: со 106 до 66. В том числе граждане реже сообщали о случаях психологического давления со стороны злоумышленников. Регулятор связывает позитивную динамику с ужесточением мер борьбы с мошенниками со стороны Банка России и кредитных организаций.

При этом выросло количество жалоб на блокировку переводов и ограничение транзакций из-за попадания в базу подозрительных операций. Здесь правда статистка в цифрах не приводится.  

Страховой сектор: снижение почти на треть

В страховании количество обращений сократилось с 99 до 59 (минус 34,3%). Основной вклад внесло ОСАГО – жалоб по этому виду страхования стало в два раза меньше. Волгоградцы реже жаловались на неверное применение коэффициента бонус-малус (КБМ), его некорректное отражение в автоматизированной информационной системе (АИС) страхования, а также на задержки страховых выплат.

Микрофинансовые организации (МФО): рост жалоб на 18,5%

В сегменте МФО зафиксирован рост обращений. Основные претензии касались возврата средств за навязанные допуслуги и проблем с урегулированием задолженности. Одной из причин всплеска жалоб стала активность так называемых «раздолжнителей».

Комментируя ситуацию, управляющий Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Роман Рахматулин отметил:

– Эти недобросовестные участники финансового рынка пытаются нажиться под видом помощи гражданам с просрочками. «Антиколлекторы» дают заемщикам неполную или ложную информацию, обещают полное списание долгов и отмену платежей, а получив деньги – исчезают. Сейчас Банк России участвует в разработке стандарта комплексного урегулирования задолженности. Этот механизм упростит общение заемщика с кредиторами и поможет избежать банкротства.

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