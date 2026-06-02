Главное

Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятия Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

Актуально

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
Федеральные новости
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Экономика

Биометрия в России: назван топ-5 направлений ее развития

Экономика 02.06.2026 14:51
0
02.06.2026 14:51


Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По данным майского опроса ВТБ*, почти половина россиян (45%) готова заменить паспорт биометрией**. Более 50% опрошенных готовы таким способом подтверждать возраст, 46% – оплачивать транспорт, 40% – использовать при покупках в магазинах, 37% – для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% – для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок.

Уже сейчас активно тестируются биометрические сервисы: в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки без паспорта; в образовании – для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов; в торговле – для проверки возраста покупателей; в сфере гостеприимства – для упрощения заселения.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.

– Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным, – заявила Ольга Скоробогатова.

Так, 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета.


* Опрос проведен в мае 2026 года. В нем приняли участие 1500 взрослых жителей крупных российских городов (населением более 100 тыс.).

** Можно было выбрать несколько ответов.

Фото: сгенерировано ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.06.2026 15:07
Экономика 02.06.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.06.2026 14:51
Экономика 02.06.2026 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2026 13:26
Экономика 02.06.2026 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2026 13:02
Экономика 02.06.2026 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.06.2026 09:23
Экономика 02.06.2026 09:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2026 20:24
Экономика 01.06.2026 20:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2026 17:36
Экономика 01.06.2026 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2026 15:08 Реклама
Экономика 01.06.2026 15:08 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.06.2026 10:30
Экономика 01.06.2026 10:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.06.2026 08:02
Экономика 01.06.2026 08:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.05.2026 07:03
Экономика 30.05.2026 07:03
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.05.2026 17:49 Реклама
Экономика 29.05.2026 17:49 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2026 14:54 Реклама
Экономика 29.05.2026 14:54 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2026 13:27
Экономика 29.05.2026 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.05.2026 11:47
Экономика 29.05.2026 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:07
Импортеров из стран ЕАЭС на месяц освободили от обеспечительного платежа по СПОТСмотреть фотографии
14:43
Кому-то нужнее? В Волгограде чиновники отобрали у жильцов МКД детскую площадкуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
Саид Алиев – автор лучшего гола мая в Лиге PARIСмотреть фотографии
13:25
Под Волгоградом идет под суд браконьер, взявший на прицел охотинспектораСмотреть фотографии
13:09
«Хотел внимания»: камышанин под градусом сообщил о теракте в Петровом ВалеСмотреть фотографии
12:32
В Грузии нашли дочь погибшего на территории «лагеря смерти» бойца НКВДСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Для болельщиков матча Россия-Буркина-Фасо запустят 4 допэлектрички 5 июняСмотреть фотографии
11:59
Путин удостоил госнаград и званий семерых волгоградцевСмотреть фотографии
11:57
«Челябинск» подписал двух свободных агентов из «Ротора» для похода в РПЛСмотреть фотографии
11:32
Очередной «слив с Дальнего Востока»? Волгоградским школьникам предлагают ответы на ЕГЭСмотреть фотографии
11:10
Девушка на «Ладе» устроила массовое ДТП с элитными авто в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:01
«Театр одного актёра»: в матче «Ростов‑Дон»–«Каустик» Даниил Кольцов 16 раз поразил воротаСмотреть фотографии
11:01
Житель Волжского расплатится за гибель человека своим автоСмотреть фотографии
10:54
Ломают жизнь? Под Волгоградом суд разрешил арестованному отличнику сдавать ЕГЭ без подготовкиСмотреть фотографии
10:34
«Весёлый дельфин-2026»: Волгоградская область и Санкт‑Петербург блеснули в КазаниСмотреть фотографии
10:34
Под Волгоградом СК прикрыл бизнес организаторов подпольного казиноСмотреть фотографии
10:30
«Главное – держаться друг за друга»: воспитывающую 11 детей волгоградку назвали матерью-героинейСмотреть фотографии
10:04
Синоптики назвали волгоградцам день прихода июньской жарыСмотреть фотографии
09:43
Военный суд в Ростове огласил приговор волгоградцу за поддержку терактов КиеваСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде мошенница за 10 млн пообещала бизнесмену полумиллиардный грантСмотреть фотографии
08:15
Долги по кредитам спишут волгоградцам, ушедшим с 1 мая на СВОСмотреть фотографии
08:08
Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятияСмотреть фотографии
07:52
Тарифы ЖКХ на 2027 год начали готовить для волгоградцевСмотреть фотографии
07:42
Налет БПЛА на Волгоградскую область отбили военные 2 июняСмотреть фотографии
07:12
Соцфонд начал прием заявлений на семейную выплату от волгоградцевСмотреть фотографии
06:44
40-летний волгоградский футболист Александр Токарев погиб на СВОСмотреть фотографии
06:39
Росавиация сняла 4-часовой план «Ковер» в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:16
4-часовую угрозу БПЛА отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:57
Росавиация ввела план «Ковер» в аэропорту Волгограда 2 июняСмотреть фотографии
05:44
Угроза БПЛА действует в Волгоградской области с ночи 2 июняСмотреть фотографии
 