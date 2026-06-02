Биометрия в России: назван топ-5 направлений ее развития





Биометрия в ближайшие годы перестанет быть «экзотикой» и станет привычной частью повседневных сервисов – от поездок и учебы до покупок товаров с возрастным ограничением и использования медицинских сервисов. Об этом в преддверии ПМЭФ-2026 рассказала первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

По данным майского опроса ВТБ*, почти половина россиян (45%) готова заменить паспорт биометрией**. Более 50% опрошенных готовы таким способом подтверждать возраст, 46% – оплачивать транспорт, 40% – использовать при покупках в магазинах, 37% – для подтверждения льгот при оказании услуг или покупках, 24% – для подтверждения личности по видеосвязи, 23% - при подписании документов и проведении сделок.

Уже сейчас активно тестируются биометрические сервисы: в авиа- и железнодорожных перевозках – для регистрации и посадки без паспорта; в образовании – для подтверждения личности при дистанционной сдаче экзаменов; в торговле – для проверки возраста покупателей; в сфере гостеприимства – для упрощения заселения.

В перспективе биометрия может появиться и в медицине. Ее можно использовать для записи к врачу, дистанционных консультаций, а также при покупке рецептурных, льготных лекарств и медицинских изделий.

– Биометрия открывает принципиально новые возможности в повседневных сервисах, где она может упрощать привычные операции, гарантировать безопасность и давать дополнительную выгоду клиентам. Биометрия становится той самой «сквозной нитью» между различными сферами жизни, которая связывает и упрощает цифровые сервисы везде – от проезда на транспорте до доступа к льготам и персональных услуг, делая взаимодействие быстрым, безопасным и бесшовным, – заявила Ольга Скоробогатова.

Так, 1 июня в аэропортах Шереметьево и Пулково запустили регистрацию и посадку на рейс по биометрии. Технология позволяет самостоятельно зарегистрироваться и сдать багаж, пройти в «чистую» зону к гейтам, а затем – на борт самолета.





* Опрос проведен в мае 2026 года. В нем приняли участие 1500 взрослых жителей крупных российских городов (населением более 100 тыс.).

** Можно было выбрать несколько ответов.

