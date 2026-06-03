В 2026 году рынок розничного кредитования достигнет 13,3 трлн рублей





По оценкам аналитиков ВТБ, выдача розничных кредитов на российском рынке по итогам 2026 года вырастет на 37% и достигнет 13,3* трлн рублей. Прошлогодний спад будет полностью отыгран во всех сегментах: продажи кредитов наличными вырастут на 76%, ипотеки – на 16%, автокредитов – на 14%. Такой прогноз в рамках ПМЭФ-2026 озвучил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Охорзин.

Первое полугодие задает тон: выдачи кредитов физлицам могут достичь 5,4 трлн рублей – на 50% больше, чем годом ранее. Основной рост придется на потребительское кредитование: продажи превысят 2,4 трлн рублей (+68% к 2025 году). Выдачи ипотеки вырастут почти на 40% (около 2,1 трлн), автокредитов – на 38% (свыше 870 млрд).

По прогнозам экспертов, розничный кредитный портфель российских банков по итогам полугодия может прирасти более чем на 600 млрд рублей – до 41,3 трлн рублей. К концу года его объем приблизится к 44 трлн рублей, увеличившись на 8%. Положительная динамика ожидается по всем продуктам: по ипотеке рост составит 9%, кредитам наличными – 10% и на 7% вырастет портфель автокредитов.

– Первое полугодие формирует равномерный рост розничного кредитования во всех сегментах, во втором динамика может ускориться при сохранении текущего курса ЦБ на снижение ключевой ставки. Мы ожидаем, что по итогам года продажи кредитов наличными превысят 6 трлн рублей, ипотеки – более 5 трлн, авто – около 2 трлн. Это позволит розничному рынку закрыть год с приростом портфеля выше прошлогоднего результата, – прокомментировал Алексей Охорзин.

По его прогнозу, портфель кредитов физлиц вырастет в этом году на 8%, что пока еще меньше ожидаемого прироста портфеля розничных сбережений (+10%), но разрыв продолжает сокращаться.

– Годом ранее разрыв между приростом портфелей кредитов и пассивов был куда ощутимее – 3% против 15%. Несмотря на то, что ставки по кредитам еще не достигли более комфортного уровня для населения, мы видим стабильное восстановление рынка. Если этот тренд закрепится, то в 2027 году на фоне ожидаемого снижения ставок динамика обоих портфелей может выйти в паритет, – добавил он.

*прогноз на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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