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Экономика

Дмитрий Пьянов: До конца года доллар задержится на уровне около 80 рублей

Экономика 03.06.2026 14:18
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03.06.2026 14:18


Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов на ПМЭФ-2026 назвал факторы, которые, по ожиданиям банка, удержат курс от сильного ослабления. Он заявил, что до конца года доллар задержится на уровне около 80 рублей.

Среди ключевых причин, препятствующих ослаблению, топ-менеджер выделил сохранение высоких цен на нефть, а также ожидания, что возможное понижение цены отсечения для бюджетного правила (его параметры могут пересмотреть в 2027 году) не будет радикальным.

Ранее в своей стратегии на 2026 год ВТБ закладывал более слабый курс — 85–88 руб. за доллар, однако сейчас прогноз пересмотрен. Пьянов отметил, что прогнозирование курса осложняется короткой историей плавающего курса в России, влиянием непредсказуемых событий и инертностью экспертного мнения.

Комментируя тезис первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского о «безволии государства» в борьбе с укреплением рубля, Пьянов не согласился с такой оценкой. «Видим ли мы бездействие государства? Мое личное мнение — это бездействие и есть действие, которое ускоряет снижение ключевой ставки. Потому что ставка будет влиять на большее количество отраслей, чем рубль», — заявил он.

Другие аналитики тоже стали чаще закладывать в свои прогнозы более крепкий рубль, чем ожидали в начале 2026 года.

Фото: сгенерировано ИИ 

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