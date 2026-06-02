Молодые сотрудники ВТЗ предложили идеи по развитию предприятия Новая выплата, биометрия в аэропортах и штраф за зимнюю резину: какие изменения ждут волгоградцев с начала лета Бочаров проверил готовность оперслужб на учениях под Волгоградом Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей

«Точки Б просто не существует»: предприниматель Татьяна Ермак раскрыла секрет успешного бизнеса

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

 Путин дал поручение ФСБ и кабмину в связи с ограничениями мобильного интернета
Президент России Владимир Путин озвучил поручения Правительству РФ и Федеральной службе безопасности России (ФСБ) в связи с вынужденными ограничениями мобильного интернета. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на...
 На юге России растет количество комаров-разносчиков ЛНЗ
Санитарные врачи Ростовской области предупредили население о растущем количестве комаров, которые могут переносить вирус лихорадки Западного Нила (ЛНЗ). Как сообщает Привет-Ростов, на увеличение численности насекомых повлияли погодные условия....
Эксперты назвали перспективные отрасли для реализации проектов ГЧП

Экономика 02.06.2026 13:26
Аналитики ВТБ Инфраструктурный Холдинг оценили потенциал рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) в новых секторах экономики. Согласно исследованию, в ближайшие десять лет драйверами роста могут стать четыре отрасли: центры обработки данных, технологии для умных городов, космическая инфраструктура и промышленные проекты. Обзор «Новые сферы ГЧП: потенциал и перспективы» был опубликован в преддверии ПМЭФ-2026.

По оценкам холдинга, совокупный объем инвестиций в данные направления до 2036 года в базовом сценарии составит от 690 млрд до 800 млрд рублей. При оптимистичном развитии событий эта цифра способна достичь 1,04 трлн рублей. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук отметил, что запуск таких инициатив позволит не только сохранить компетенции инфраструктурного рынка, но и стимулировать развитие сложных финансовых инструментов, загрузку смежных отраслей и общие темпы экономического роста.

В разбивке по секторам оценки выглядят следующим образом:

  • Наибольший потенциал аналитики видят в сегменте ЦОД (центры обработки данных): на фоне кратного роста данных и развития ИИ капитальные вложения в дата-центры различного типа в ближайшие десять лет могут достичь 1,3–1,5 трлн рублей. 
  • Рынок решений для умных городов, который в глобальном масштабе способен удвоиться за четыре года, в России обеспечит концессионные и ГЧП-проекты объемом до 140–170 млрд рублей. 
  • В космической отрасли наиболее коммерчески привлекательными названы системы дистанционного зондирования Земли, спутниковый интернет и космический туризм с потенциальным объемом инвестиций 170–220 млрд рублей. 
  • Еще порядка 210 млрд рублей. может быть привлечено в проекты промышленного ГЧП, ориентированные на технологический суверенитет.

В базовом сценарии для реализации проектов потребуется высокая адаптивность соглашений и проактивное управление рисками. Это позволит снизить нагрузку на бюджет в указанных сферах в среднем на 8–10%, а дополнительная выручка смежных отраслей на горизонте десяти лет оценивается примерно в 3,8 трлн рублей. 

В то же время достижение оптимистичного прогноза в 1,04 трлн рублей требует длительного периода благоприятных денежно-кредитных условий и активного стимулирования внебюджетных вложений со стороны властей всех уровней.

Фото: сгенерировано ИИ 

