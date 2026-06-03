Налоговики Башкортостана требуют признать банкротом «Волгабас»

Экономика 03.06.2026 13:42
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03.06.2026 13:42
Заявление о признании банкротом ООО «Волгабас» поступило в арбитражный суд Волгоградской области. Межрайонная ИФНС России №4 по Республике Башкортостан требует признать несостоятельным расположенное в городе Волжский Волгоградской области предприятие, где производят автобусы.
Поводом для подачи заявления стали долги «Волгабаса». Сумма задолженности по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 72 072 490,56 руб., в т.ч.: налог – 69 752 878,79 руб., пеня – 2 319 611,77 руб.
Судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику назначено на 18 июня 2026 года, добавили в пресс-службе арбитража.
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