В МВД предупредили волгоградцев о вредоносном ПО в ссылках





Волгоградцев предупредили, что мошенники могут распространять вредоносное программное обеспечение под видом ссылок. Об этом заявили 7 апреля в Киберполиции.

— Один из актуальных способов — использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер, — пояснили в ведомстве.

Злоумышленники могут использовать подобные схемы, скрывая хакерские программы за внешне безобидными ссылками. Переход по подобным ссылках может привести к заражению устройства.

Пользователей призывают проявлять осторожность и воспринимать любые ссылки, полученные через мессенджеры, как потенциальную угрозу.