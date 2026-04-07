В Волгограде рекордное количество асфальта – около 3000 квадратных метров – за первый месяц весны восстановила ресурсоснабжающая организация. Работы велись на 100 объектах во всех районах Волгограда.

Как уточнили в «Концессиях», работы по восстановлению нарушенного в ходе работ асфальтового покрытия и благоустройству территорий активизировались с наступлением тепла.





- После завершения плановых и аварийных ремонтов на сетях водо- и теплоснабжения компании в обязательном порядке восстанавливают участки, которые были разрыты для доступа к коммуникациям, - пояснили специалисты.





Для сравнения, в феврале на таких объектах было восстановлено 600 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

