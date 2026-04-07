Весна в Волгоградской области начала свой ежегодный парад красоты. В то время, как на участках горожан зацветают нарциссы, Волго-Ахтубинскую пойму и другие леса региона застилает живым ковром тюльпанов.

Цветущий абрикос, нежнейшие, только открывающиеся бутоны «домашних» тюльпанов в дни, когда природа тут и там буквально «брызгает» яркими красками, дополняет «дикие» пейзажи. Среди желтых тюльпанов Биберштейна, усыпавших лесные поляны, волгоградцы замечают и уточненные тюльпаны прибрежные. К слову, ученые называют их одними из уникальных растений, которые можно встретить только в России.





- В прошлом году этих красавцев я заметила в Средней Ахтубе 16 апреля. А в этом году они показались как минимум на неделю раньше, - рассказывает волгоградка Татьяна Немчинова.

Интересно, что прибрежные тюльпаны некоторые специалисты называют одним из самых молодых видов, появившихся буквально несколько тысяч лет назад.





Всю полноту и торжество жизни волгоградцы могут ощутить сегодня не только в пойме. Накануне корреспонденты ИА «Высота 102» показывали сиреневые поля в природном парке «Щербаковский». Занесенная в Красную книгу Волгоградской области, брандушка разноцветная стала настоящим украшением «голых» после зимы степей.

