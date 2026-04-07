В Ростовской области массово уничтожат скот из-за угрозы ящура





В Каменском районе Ростовской области приступили к уничтожению сельскохозяйственных животных из-за ящура. Как передает Привет-Ростов, район находится в особой группе риска по распространению инфекционного заболевания среди животных.

В хуторе Самбуров уже были забиты все свиньи. Общий ущерб составил 150 тысяч рублей, а работники предприятия лишились своих рабочих мест. При обнаружении вируса все животные уничтожаются в радиусе 5 км от очага инфекции.

Вирус считается очень заразным, а инфицированные животные могут переносить его в течении трех месяцев. Из-за этого лечение животных считается невыгодным, что и ведет к крайней мере - убою.

Напомним, ранее волгоградские специалисты комментировали ситуацию, связанную с ограничениями перемещения молока и продукции животного происхождения, а также поголовья животных в отдельных субъектах РФ в связи с напряженной эпизоотической обстановкой по пастереллезу. По информации властей, меры в других регионах не окажут влияния на Волгоградскую область за счет достаточного запаса мясной и молочной продукции.