В Волгограде задерживаются два московских рейса





Два столичных рейса задерживаются в Волгограде без малого на два часа.

Встретить самолет авиакомпании «Победа» в волгоградском аэропорту планировали сегодня в 14:25. Однако из-за подвижек в расписании прибытие рейса «Москва-Волгоград» сместили на 16:15.

Позже запланированного на посадку пойдут и волгоградцы, собравшиеся вылететь в столицу. Отправление в аэропорт «Шереметьево» сдвигается с 14:50 на 16:40.

Отметим, что сегодня работу ни одной из авиагаваней Москвы специалисты Росавации не ограничивали. А вот волгоградский аэропорт провел в режиме ожидания около часа. Сразу после снятия режима беспилотной опасности его сотрудники вернулись к традиционному формату работы.

Фото Павла Мирошкина