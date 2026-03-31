Крупный пожар тушат вблизи частного сектора в Волгограде





В Советском районе Волгограда днем 31 марта произошло возгорание в Советском районе. Очевидцы сообщают, что столбы черного дыма поднялись вблизи частного сектора.





Как сообщили читатели информагентства, пожар произошел в районе СХИ неподалеку от гипермаркета «Лента». На место для тушения возгорания прибыли сотрудники МЧС.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в Советском районе поступило на пульт диспетчера в 12:32.

– Горит камыш. Подразделения 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области локализовали горение. Тушение продолжается. Погибших и пострадавших нет, – сообщили в Главке МЧС России.

Обновлено в 15.50 мск.



По сообщению ГУ МЧС России по Волгоградской области, в 15.27 произведена полная ликвидация возгорания.

Фото: «Волгоград» / t.me